È una vittoria pesantissima in chiave salvezza e playoff quella che il Cus Cagliari ha messo a segno ieri pomeriggio tra le mura amiche di Sa Duchessa, dove ha superato per 65-49 l’insidiosa neopromossa Savona nel recupero della seconda di ritorno ed è balzato momentaneamente al quinto posto del Girone Sud dell’A2 femminile di basket.

Nei giorni scorsi, coach Xaxa aveva manifestato il desiderio e l’intenzione di battere le liguri e ribaltare la differenza canestri e così è stato: le universitarie di sono affidate ancora una volta alla propria solida ed efficace difesa per chiudere la pratica e ci sono riuscite.

Eppure, a passare in vantaggio era stato il Savona grazie a un parziale di 0-8, che le cussine hanno poi liquidato con un perentorio 9-0 riuscendo a chiudere la prima frazione avanti 15-13. Zanetti e Dagliano hanno provato a riportare in testa la squadra savonese, ma il Cus, trascinato da Striulli e Puggioni, ha confezionato un pesante 11-0 ed è arrivato al giro di boa sul 31-23. In avvio di ripresa, Striulli ha firmato il +10 ma il Savona si è fatto trovare sempre pronto a reagire e si è riavvicinato fino al -5, prima che Cecili timbrasse il 43-36 a fine terzo quarto. E stavolta, nell’ultima frazione, le cagliaritane non hanno perso lo smalto, sono rimaste lucide e più determinate che mai a portare a casa i due punti in palio, con Caldaro che ha scritto la parola “fine” sul 65-49.

“Abbiamo giocato in maniera aggressiva e pulita, le ragazze sono state brave ad assorbire i contatti con la loro difesa un po’ troppo fisica. Sono soddisfatto anche del nostro attacco: stiamo prendendo consapevolezza dei nostri mezzi anche in fase offensiva”, ha concluso coach Federico Xaxa.

Il tabellino

Cus Cagliari 65

Azimuth Wealth Savona 49

(15-13; 16-10; 12-13; 22-13)

Cus Cagliari: Puggioni 10, Striulli 10, Caldaro 12, Prosperi 10, Gagliano 7, Serra ne, Martis ne, Saias 2, Cecili 8, Madeddu ne, Ljubenovic 6, Piludu ne. Allenatore Federico Xaxa.

Azimuth Wealth Savona: Salvestrini, Tyutyundzhieva 8, Sansalone 5, Picasso 5, Zanetti 20, Ceccardi, Nezaj, Dagliano 11, Paleari ne, Leonardini. Allenatore Roberto Dagliano.

