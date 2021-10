Tre medaglie di bronzo per la Società Canottieri Ichnusa di Cagliari all’ultimo campionato europeo di canoa polo, disputato nel fine settimana a Catania.

I risultati. Silvia Cogoni e la squadra senior femminile, dopo aver subito la sconfitta in semifinale contro Francia per 2-0, hanno superato nella finale per il terzo posto la favorita Germania (1-0). Per la rappresentativa, si tratta della seconda medaglia continentale della sua storia, dopo il bronzo ottenuto nel 2019 in Portogallo. Per la Cogoni, una nuova soddisfazione sul campo in maglia azzurra, dopo il quinto posto ottenuto nel torneo di Serie A femminile per club, come allenatrice della Canottieri Ichnusa.

Medaglia di bronzo anche per l’Under 21 sempre femminile, che ha schierato due atlete cagliaritane: Giorgia Orofino e Claudia Fanni. Fondamentale, per assicurarsi il podio, la vittoria sulla Gran Bretagna (4-1) nella finalina.

Ultimo impegno. La trasferta siciliana, ultimo impegno della stagione agonistica, ha fatto segnare anche il quinto posto ottenuto dell’Under 21 maschile. Sempre due, le pedine sarde in acqua: il giocatore Michele Ibba e il responsabile tecnico Riccardo Ibba.

