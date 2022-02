Prova complessa ma al contempo affascinante e dinamica, la staffetta è tra le specialità più amate dell’atletica leggera: un’opera di ingegneria dove ogni componente deve essere estremamente minuzioso nel consegnare il testimone al proprio compagno affinché i cambi siano il più possibile precisi. Cambi come quelli delle ragazze della Ichnos Sassari che, domenica scorsa, hanno siglato il nuovo record sardo Under 18 a Padova nella 4x200 al coperto, in una manifestazione di caratura dove la partecipazione di atleti da tutto lo Stivale è stata nutrita.

Le staffette indoor sono ancora più frenetiche di quelle outdoor: gli spazi sono più stretti, tra curve e rettilinei sembra quasi di affrontare saliscendi, i contatti sono frequenti, i sorpassi più difficili. Nonostante ciò che le Allieve sassaresi non si sono tirate indietro e grazie al crono di 1’47’’57 hanno conquistato la terza piazza, facendo loro anche la terza posizione assoluta. A rompere il ghiaccio è stata Alessia Nuvoli, buona quattrocentista con un personale di 1’02’’16, seguita da Camilla Pirisi abile nel salto in lungo in cui si distingue per una buona spinta dei piedi che le ha permesso di ottenere misure come 4,98, la terza frazione è toccata ad Emma Manconi, talentuosa sprinter che l’anno scorso ha colto il bronzo nella 4x100 al Trofeo delle Regioni Cadette e, dulcis in fundo, il gran finale è toccato a Maria Paola Sotgiu.

La Sotgiu è uno dei talenti più limpidi dell’atletica sarda, chiamata quest’anno a un ruolo da protagonista a tra le sue pari età: alaese, già campionessa italiana di cross agli Studenteschi, ha siglato in questo inizio stagione i personali sui 400, con 58’’93, e sugli 800 con 2’16’’58. Dalla sua ha una falcata elegante, sa correre con personalità, legge bene la gara e tira fuori le unghie quando si verificano momenti di stasi. Con maturità ha trascinato le sue compagne di avventura al record sardo di categoria, dando all’atletica sarda dimostrazione di un nucleo che può crescere ancora tanto, capace di distinguersi a livello nazionale e su cui poter investire per un futuro più vicino di quanto si possa credere.

