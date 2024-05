L’ippica si aggrappa alle sorti dell’Agenzia per lo sviluppo delle attività ippiche della Regione Sardegna.

Nonostante le rassicurazioni ricevute dall’assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna Gianfranco Satta, l’Asvi, bloccata da una delibera della giunta uscente del 15 febbraio 2024, non può operare, così la Fise Sardegna si trova costretta ad annullare le manifestazioni (dressage e completo) del prossimo fine settimana.

La settimana scorsa era stata annullata una tappa del circuito di endurance, mentre in futuro potrebbe toccare all’Internazionale di endurance, previsto per i primi di giugno e valido per la qualificazione ai Mondiali.

Il Comitato Regionale Fise Sardegna fa tuttavia sapere di aver ricevuto ampie rassicurazioni anche dagli uffici della Presidenza della Giunta e della Presidenza del Consiglio regionale sull’intenzione della Regione di adottare quanto prima le iniziative necessarie per l’immediato riavvio dell’Asvi Sardegna.

