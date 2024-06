Anche quest'anno i Bads (acronimo di Basket Disabili Sardegna) parteciperanno alla tappa quartese di It.a.cà, il festival italiano dedicato al turismo responsabile. Sabato 22 giugno, a partire dalle ore 10, nel playground del Poetto, gli atleti rossoblù saranno impegnati in un incontro dimostrativo di basket in carrozzina organizzato in collaborazione con l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti).

L'evento, aperto a tutte le persone con e senza disabilità, rappresenta un'opportunità per provare a giocare a basket in carrozzina, promuovendo inclusione e sensibilizzazione sull'importanza dello sport come strumento di integrazione sociale.

La tappa di Quartu di It.a.cà è organizzata dall’Associazione Turistica di Quartu con il patrocinio del Comune di Quartu e il contributo della Fondazione di Sardegna.

«Il basket in carrozzina e il turismo responsabile sono collegati attraverso l'inclusività, l'accessibilità e la sostenibilità», spiega Alberto Garau, presidente dei Bads e Responsabile dello Sviluppo Territoriale Uisp per il basket in carrozzina, «organizzare eventi di wheelchair basketball in destinazioni turistiche può sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'accessibilità e migliorare le infrastrutture locali. Queste manifestazioni promuovono il turismo responsabile attraverso pratiche sostenibili e attività educative, portando benefici economici e sociali alle comunità locali».

