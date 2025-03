Dopo aver svolto i tryout a Roma e Collecchio, a cui hanno preso parte circa 120 ragazze, oggi lo staff della Nazionale Italiana U15 di Softball ha fatto tappa al Comunale di Iglesias, dove ha visionato decine di giovani atlete delle società sarde. Anche il terzo e ultimo raduno open disputato nel diamante iglesiente ha contribuito a offrire al coach azzurro Paolo Varrecchia una panoramica dei promettenti prospetti U15 che ambiscono a un posto tra le 16 giocatrici che dal 27 giugno al 5 luglio parteciperanno al Mondiale di categoria in programma a Caronno e Legnano.

Le liste verranno via via scremate, si monitorerà nel tempo un gruppo ristretto per arrivare poi alla lista definitiva. Lo stesso discorso vale per le atlete che si sono candidate per la nazionale U13 guidata dalla manager Maria Grazia Barberis, oggi a Iglesias in cerca di talenti.

Torneo delle Regioni. Accanto ai campionati nazionali e regionali, il cui via è ormai alle porte, e ai tryout come quello odierno, il movimento del batti e corri sardo sta lavorando all’organizzazione della 22ª edizione del Torneo delle Regioni che si svolgerà in otto impianti sardi dal 28 maggio al primo giugno.

Per il più prestigioso torneo giovanile nazionale, in cui si danno battaglia le rappresentative giovanili di 17 regioni italiane, si attendono oltre 50 squadre tra baseball e softball, più le 13 del baseball5, novità che sarà sport olimpico giovanile a Dakar 2026, e le 6 del baseball per ciechi.

Gli oltre 1000 tesserati, tra atleti e tecnici, giocheranno nei campi di Sassari, Olmedo, Alghero, Nuoro, Orgosolo, Cagliari, Domusnovas e Iglesias, con l’obiettivo di qualificarsi alle fasi europee e mondiali della Little League.

All’organizzazione della manifestazione sta lavorando il Comitato Regionale Sardegna della Fibs, che si è insediato da meno di mesi e punta a rendere il Tdr un appuntamento importante dal punto di vista sportivo e sociale. Dopo aver ottenuto il supporto del Ministero dello Sport e dei Giovani, il Coordinamento Regionale Tdr2025, presieduto da Totoni Sanna, Presidente Regionale Fibs e referente nazionale del torneo Totoni Sanna, ha partecipato al bando dell’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Sardegna per il cartellone grandi eventi sportivi in Sardegna, al fine di garantire le necessarie coperture finanziarie.

© Riproduzione riservata