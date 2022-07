Enrico Piu, con un gran tempo (2’55”85) siglato nella prima delle tre manche di gara, ha vinto il 2º Slalom di Bultei - 2º Memorial Sebastiano Bechere davanti a Enea Carta (2’56”12) e Fabio Angioj (2’58”06), che ha toccato un birillo.

La vittoria nella gara organizzata dal Gruppo Motori Tula ha permesso al pilota ittirese, che al momento è anche il leader del Campionato Slalom Aci Sport Delegazione Sardegna, di allungare sugli inseguitori.

A Bultei, Piu è riuscito a siglare il tempo vincente nella prima manche, pur avendo toccato una balla di fieno. Nella seconda, la sua Formula Gloria ha avuto un problema al cambio e si è spenta, costringendolo a fermarsi a metà percorso e a non disputare l’ultima manche.

Al traguardo 55 piloti, 3 i ritirati e uno solo non è partito.

Vittorie di gruppo. Piu ha vinto anche il Gruppo E2Ss e Carta l’E2Sc. Vittorie di gruppo anche per Quirico Fundoni (6º assoluto e 1º in Vst), Marco Collu (7º assoluto e 1º in E2Sh), Paolo Angius (13º assoluto e 1º in E1), Gianmichele Cossu (18º assoluto e 1º in N), Battista Sias (23º assoluto e 1º in S), Salvatore Catgiu (24º assoluto e 1º in Rsp), Mariano Pira (28º assoluto e 1º in A) e Luca Sitzia (54º assoluto e 1º in Rs).

Top5. 1) E. Piu (Formula Gloria) 175,85 punti; 2) E. Carta (Radical ProSport) 176,12; 3) Fa. Angioj (Radical Motorsport) 178,06; 4) A. Manca (F. Gloria) 183,6; 5) A. Fois (Af1) 185,61.

