Medico dentista, uomo di sport, re delle foto d'altri tempi, innamorato del mare e della montagna. Re del surf, campione in bici con titoli di ogni genere con la bike e la corsa su strada: 67 anni, la bici la usa ancora. Attualmente fa parte dei colori della Karel Sport di Sinnai. Negli anni Ottanta Vittorio Serra ha fatto il periplo della Sardegna e l'attraversata Sardegna-Isola d'Elba in surf.

La sua passione per il mare, in particolare di Solanas, non manca neppure a 67 anni. «Questo è un mare straordinario», dice Serra. «Da qui raggiungiamo senza problemi con mezzi a vela di piccole dimensioni straordinari angoli lungo la costa, da Cala Pisano, a Piscareddus, a Porto Sa Ruxi».

Cosa ricorda del periplo della Sardegna in solitaria col surf? «Ricordi straordinari, anche se sono passati 35 anni. Avevo fatto tappa un po' ovunque, a Solanas, la costa del Sarrabus, in Ogliastra, in Gallura, poi sull'altra parte della Sardegna, a Porto Torres, Alghero, nell'Oristanese, per poi rientrare a Cagliari dopo un giro di una ventina di giorni ammirando angoli di straordinaria suggestione. Negli anni successivi, altre esperienze incredibili: l'attraversata Sardegna-Isola d'Elba-Toscana, poi altre esperienze ancora di bui ricordo tutto».

La bici? «Altra mia grande passione. Ho vinto a livello nazionale e non solo nell'Isola. Ora mi diverto con gli amici della Karel: un bel gruppo. Uscire in bici è sempre straordinario anche alla mia età».

