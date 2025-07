Tutti pazzi per il basket. Da giocare: con ben 180 tra giocatori, giocatrici e staff. Da guardare: con oltre cinquemila spettatori nella quattro giorni del "Summer Madness" che ha animato lo Sporting via Milano 26 di Ugo D’Alessandro e Manuel Vanuzzo grazie all'organizzazione di Fabia Canu, Davide Fiori, Alessandro Masala e Mattia Ennas.

Nella categoria Senior maschile ha vinto La sberla, formata da Federico Foddai, Stefano Puggioni, Alessandro Aroni, Fabio Basoli e Enrico Casu. La squadra ha staccato un pass per le finali del “Not In My House”, celebre torneo di street basket che si svolge a Bologna.

Gli altri vincitori. Nella maschile Élite (dai 12 ai 15 anni di età): I 2000; nel Minibasket (da 8 a 11 anni): The best; nella Senior femminile: Dallas a tutti (Giulia Olandi, Giulietta Spiga, Tessa salvetti e Benedetta Tenerani).

© Riproduzione riservata