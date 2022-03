Prosegue senza scossoni il cammino nei due gironi del campionato di Promozione regionale di basket.

Sud. Nel girone meridionale rinviato l’impegno della capolista Sulcis Spes, contro il Beta, e fari puntati sullo scontro diretto tra le due inseguitrici Sinis e Poetto. Netta vittoria della compagine oristanese che fissa il punteggio sul 76-51 finale che permette l’aggancio si cagliaritani al secondo posto (-6 dalla Sulcis Spes). Alle spalle, il Su Planu è l’unica squadra che vince in trasferta (51-58 contro il Basket Quartu A, grazie anche ai 21 punti di Poddighe), mentre il Jolly (che in Toro il miglior realizzatore con 15 punti) vince per 64-39 contro il Basket Quartu B. Netti i successi del Sinnai contro Serramanna, per 68-48 (Spettu top scorer con 22 punti), e del Carloforte contro Spirito Sportivo, per 65-45 grazie a un ottimo ultimo quarto (da 41-39 del 30’ al 65-45 finale).

Nord. Vincono le prime. L’Aurea si impone contro il Macomer 2.0 per 69-53, con un ottimo finale, ben 5 elementi in doppia cifra e tutti gli elementi a referto andati a segno. Alle spalle non molla la Gabetti Master Sassari, che grazie alla vittoria sul campo della Santa Croce Olbia (73-84) rimane a soli due punti dalla capolista (con 2 gare in meno disputate). Largo successo della Dinamo 2000 contro la Ichnos Nuoro (83-40 e Carletti miglior realizzatore con 18 punti). Vince di misura Nuoro, in casa, contro l’Olimpia Olbia, per 66-64 (Zidda il migliore con 18 punti). Colpi esterni, infine, della 80&Co. Basket Ozieri, sul parquet del CMB Porto Torres (48-56) e della Demones ad Arzachena (46-56).

