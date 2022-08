Il sassarese Simone Vincenzo Piroddu, atleta della Nazionale italiana lotta stile libero, parteciperà ai Campionati del mondo Under 20 (cat. 57 kg) che si svolgeranno il 15-16 agosto a Sofia, in Bulgaria. Dopo le ultime esaltanti prestazioni gli addetti ai lavori presentano Piroddu tra i grandi favoriti del torneo, assieme al kazako Bazarbayev.

Simone Piroddu, ora in forza all'Esercito, allenato dal padre Mario ed ex atleta della gloriosa Athlon Sassari, ha stravinto i recenti Europei Under 20 con un punteggio di 26-5, dominando quasi tutti gli incontri. Nel 2017 è stato anche Campione europeo Under 17. Se continua così il lottatore sassarese è destinato a diventare una delle stelle mondiali della disciplina."Simone si è preparato molto bene a questo appuntamento al Centro olimpico di Ostia - precisa Vincenzo Piroddu, nonno dell'atleta sassarese, ex lottatore e dirigente federale -. Incontrerà avversari di grande livello e sarà dura. Tuttavia siamo fiduciosi in un bel risultato".



