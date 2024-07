Ai nastri di partenza della nuova Eccellenza torna a esserci il Monastir, che ha stravinto il Girone A dell'ultima Promozione con numeri da record. Fra i protagonisti della squadra di Marcello Angheleddu c'è stato senza dubbio Simone Pinna, che è fra i confermati per la stagione che prenderà il via a fine agosto. L'ex difensore di Cagliari e Olbia, classe '97 e che nel 2019 debuttava in Serie A coi rossoblù contro il Brescia, ha dato una grande mano alla società del presidente Marco Carboni per riprendersi l'Eccellenza, con sei gol in campionato e quattro in Coppa Italia (torneo vinto nella finale contro la Lanteri Sassari lo scorso 18 maggio, dove proprio Pinna si è procurato il rigore del momentaneo 1-1).

La soddisfazione

Pinna, nel suo primo anno a Monastir, ha lasciato un segno evidente dentro e fuori dal campo. Allo stesso tempo, anche lui è rimasto contento dell'ambiente e del gruppo: «Mi sono trovato alla grande, la società mi ha fatto sentire di nuovo professionista», dichiara. «Auguro a chiunque di trovare un progetto come questo, che ti fa crescere sia come calciatore sia come professionista. Ora, sicuramente, l'ambizione è quella di fare un campionato di alto livello, ben sapendo che il valore dell'Eccellenza quest'anno sarà fra i più alti degli ultimi tempi. Però noi vogliamo dire la nostra». Pinna si unisce ad Alessandro Masia fra i giocatori già annunciati dal Monastir, ma il direttore sportivo Matteo Zanda in questi giorni sta formalizzando altre conferme nonché i primi nuovi acquisti, per costruire una rosa di livello da dare al tecnico Angheleddu. Fra chi ha deciso di non restare figurano il difensore Matteo Saias e il centrocampista Gianmarco Paulis, entrambi destinati alla Villacidrese in Promozione.

