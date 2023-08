La campagna acquisti del Monastir si completa col botto: in biancoblù arriva Simone Pinna. L'ex difensore di Cagliari e Olbia è il colpo conclusivo del direttore sportivo Matteo Zanda per il nuovo campionato di Promozione, dove la squadra di Marcello Angheleddu si presenta ai nastri di partenza con una rosa di altissimo profilo. Pinna, terzino destro classe '97 di Zeddiani, aveva iniziato la scorsa stagione in Serie D alla COS, per poi trasferirsi a febbraio in Eccellenza alla Tharros. A metà luglio aveva raggiunto un accordo col Sestri Levante, dove avrebbe dovuto giocare il Girone B di Serie C, invece il passaggio in Liguria è durato pochissimo e ha deciso di tornare in Sardegna, sposando il progetto di una società ambiziosa (a fine maggio si è completata la fusione col 360 GG, dopo l'esperienza nella scorsa stagione nel calcio a 5) che vuole tornare subito in Eccellenza. Domani il raduno e il primo allenamento stagionale del Monastir, per Pinna sarà l'esordio in Promozione.

