Simone Cirina è il nuovo allenatore del Guspini, secondo in classifica del girone A della Promozione dietro il Villasiius. Sostituisce Nicola Manunza che ha guidato la squadra mineraria sino a due domeniche fa.

Cirina, classe 1979, vanta tantissime presenze come giocatore tra i professionisti con società come Olbia, Carpenedolo, Alghero, Villacidrese, Poggibonsi, Casale e Fondi. Per lui è la seconda esperienza da allenatore dopo una precedenza al Ghilarza come calciatore e come tecnico.

Al tecnico subito gli auguri da parte della società per questa sua importanza nuova esperienza.

