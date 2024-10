L’Arbus (Prima categoria) si rinforza. I minerari hanno tesserato il difensore centrale Yassin Haoui, cresciuto nelle giovanili dell’US Changè fino all’esordio in prima squadra e l’esterno di sinistra Gianluca Ferraraccio, la scorsa stagione all’Atletico Cagliari e con esperienze in Eccellenza con il Muravera (vittoria della Coppa Italia) con Porto Corallo e e con Samassi ed in Promozione con Orrolese, Sant’Elia , Selargius, Sigma e Asseminese.

Richieste in Promozione per il difensore Gabriele Pancotto, la scorsa stagione all’Arbus. Al momento si sta allenando col Selargius.

