Il Monte Alma di Nulvi (prima categoria girone E) non sarà più guidato, in panchina, da Vincenzo Renda. A renderlo noto è la stessa società che ha annunciato le dimissioni dell'allenatore per motivi personali.

«Lascio la squadra dopo 9 partite 11 punti e settimo in posto in classifica - ha dichiarato lo stesso Renda -, nella speranza che l’ambiente trovi la forza per reagire e centrare l’obbiettivo concordato (salvezza tranquilla). In questi anni ho conosciuto delle persone eccezionali e un gruppo di ragazzi che davvero porterò dentro. Voglio fare un ringraziamento particolare al presidente Salvatore Cubaiu che in questi anni mi ha supportato ed è stato sempre presente in tutte le attività organizzative. Un saluto doveroso a tutta la dirigenza, e come sempre da buon nulvese a tutti i tifosi che seguono numerosi sia in casa che in trasferta il glorioso Monte Alma. Auguro un buon lavoro a tutti gli addetti ai lavori affinché gli obiettivi societari siano raggiunti il prima possibile».

© Riproduzione riservata