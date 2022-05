Si decide domani la regina della Serie C di tennis a squadre femminile. All'ultima giornata, Ct Decimomannu e Tc Cagliari A sono in testa alla classifica, con gli stessi punti e gli stessi match vinti. Dati a favore delle cagliaritane: un set vinto in più rispetto alle avversarie e un impegno apparentemente più semplice, sul campo del già retrocesso Tc Alghero, mentre a Decimomannu arriverà lo Sporting Ct Quartu, terzo a due lunghezze di distanza. Chiude la giornata Torres Tennis-Quattro Mori Tennis Team

Nei due gironi maschili si decidono invece retrocessioni, griglie playoff e playout.

Girone 1. Il Tc Cagliari può finire solitaria in vetta alla classifica ospitando il Tennis Elmas (terzo), mentre il Tc A.Novelli (primo a pari punti) riposa. Tc Arzachena-Tc Terranova A e Tc Ghilarza-Tc 70 Oristano delineeranno il resto della classifica.

Girone 2. Il Tc Moneta chiude in testa ricevendo la visita del Quattro Mori, che si gioca una posizione playout tra la seconda e la quarta. Le due squadre attualmente seconde giocano sui campi del Ct Macomer (il Poggio Sport Village) e della Torres Tennis (il Ct Decimomannu).

Programma e classifiche.

Maschile Girone 1: Tc Arzachena-Tc Terranova A, Tc Cagliari-Tennis Elmas, Tc Ghilarza-Tc 70 Oristano. Riposa Tc A.Novelli. Classifica: Tc Cagliari (5 partite disputate) e Tc A.Novelli (6) 10; Tennis Elmas (5) 6; Tc 70 Oristano (5) 5; Tc Arzachena (5) 3;Tc Ghilarza (5) 2; Tc Terranova A (5) 0.

Girone 2: Ct Macomer-Poggio Sport Village, Tc Moneta 2021-Quattro Mori Tennis Team, Torres Tennis-Ct Decimomannu. Riposa Tc Ittiri. Classifica: Tc Moneta 2021 (5) 10; Ct Decimomannu (5) e Poggio Sport Village (5) 7; Quattro Mori Tennis Team (5) 6; Ct Macomer (5) 3; Torres Tennis (5) 2; Tc Ittiri (6) -4.

Femminile: Ct Decimomannu-Sporting Ct Quartu, Tc Alghero-Tc Cagliari A, Torres Tennis-Quattro Mori Tennis Team. Riposa Tc Cagliari B. Classifica: Ct Decimomannu (5) e Tc Cagliari A (5) 9; Sporting Ct Quartu (5) 7; Torres Tennis (5) 5; Quattro Mori Tennis Team (5) 4; Tc Alghero (5) e Tc Cagliari B (6) 1.

