Dopo 9 mesi intensi si concludono i tornei regionali di basket. Una stagione che ha rivisto il pubblico sugli spalti come grande protagonista e un movimento che si è mostrato ancora una volta vivo, con tanta partecipazione e voglia di “esserci”.

B femminile. Il titolo sardo è della Iannas Virtus Cagliari che ha messo assieme 24 vittorie su 24 partite nel girone regionale. La compagine allenata da Fabrizio Staico, nella fase nazionale, ha avuto la meglio, nel triangolare di spareggio, contro Granda College e Team Rainbow Viagrande. Nella semifinale promozione contro Trieste, però, arriva l’unica, ma fatale, sconfitta stagionale (79-41) che ha reso poi vana la vittoria della gara di ritorno (63-62). Differenza canestri sfavorevole e Virtus che ripartirà nella prossima stagione per riprovare il salto in A/2.

C femminile. La New Basket Ploaghe è stata la dominatrice incontrastata del torneo. Le ragazze allenate da Giangiorgio Cadoni hanno chiuso con 22 vittorie in altrettante partite tra regular season e playoff e numeri da capogiro (miglior attacco e miglior difesa del campionato). Le ploaghesi hanno tutte le carte in regola per ben figurare anche nella categoria superiore.

Serie D maschile. Uno dei tornei più belli (sotto il profilo dell’incertezza), equilibrati e combattuti degli ultimi anni ha visto trionfare Elmas. Il quintetto allenato da Marco Benucci, quinto al termine della regular season, ha battuto in finale Carbonia, in una gara 3 rovente. I masesi, nei precedenti turni, avevano ribaltato il fattore campo, prima con Astro, poi con San Salvatore. La stagione regolare aveva visto chiudere in vetta i selargini e il Sennori, altra splendida realtà. Un torneo 2021/2022 che va in archivio con le immagini dei palazzetti, affollati nella stagione regolare e strapieni per la post-season. Un bellissimo spot.

Promozione. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, nei giorni scorsi, il Carloforte ha ottenuto la promozione nel girone Sud. Una grande cavalcata quella degli uomini di Nicola Russi negli ultimi due mesi, che li ha portati prima in vetta alla classifica al termine della regular season, poi a ottenere il successo finale contro il Sinis. Stesso discorso al Nord, nel quale la Gabetti Masters Sassari ha vinto con merito il titolo. Un girone di ritorno da schiacciasassi per la compagine guidata da Luca Ruiu, e un playoff culminato con la vittoria nella final four di Sassari (vittoria contro la Demones per 102-56).

