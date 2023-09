Si alza finalmente il sipario sul massimo campionato regionale di pallacanestro. Il vecchio "format" della C Silver ha ceduto il passo alla nuova categoria, denominata "C Unica" in seguito all'ultima riforma della Federbasket. Non cambia più di tanto, però, la sostanza: al via 11 squadre pronte a darsi battaglia, tra regular season e playoff, per la conquista del titolo regionale e della promozione in Serie B Interregionale.

Si inizia sabato 30 settembre con le prime quattro sfide: alle 17.30, a Ploaghe, è in programma il derby tra Torres e Dinamo Alghero, entrambe società nell'orbita del Banco di Sardegna. In contemporanea verrà alzata la palla a due della stracittadina tra Cus Sassari e Sant'Orsola, mentre mezz'ora più tardi, al PalaEsperia, la nuova Olimpia Cagliari di coach Roberto Zucca riceverà la visita dell'Astro. La copertina di giornata, però, spetterà al match del PalaDelrio tra l'Elmas e i campioni in carica della Ferrini Delogu Legnami, in programma alle 19.

A chiudere il quadro, domenica alle 18.30, la sfida di Quartu Sant'Elena tra l'Antonianum di Giancarlo Bogo e la neopromossa Innovyou Sennori. Partirà col turno di riposo, infine, Il Veliero Calasetta.

