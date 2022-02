Max Canzi come José Mourinho. Anche l’Olbia Calcio si inserisce nel dibattito nato intorno allo sfogo di cui si sarebbe reso protagonista martedì il tecnico della Roma negli spogliatoi dopo la sconfitta di Coppa Italia contro l’Inter (“Se non avete le palle, andate a giocare in Serie C”, avrebbe detto il portoghese ai suoi giocatori), pubblicando su Twitter il video della sfuriata di Canzi dopo uno dei kappaò casalinghi dei bianchi di quest’anno.

“Caro #Mourinho, la #SerieC è come la #SerieA. Solo più poetica e romantica”, recita il post pubblicato stasera dal club gallurese, reduce peraltro da tre sconfitte di fila nel girone B di Serie C. Della serie che ci si arrabbia per una sconfitta in Serie C come in Serie A, e senza gli attributi non si vince né nella massima serie, né nella terza serie del campionato italiano di calcio, dove le pressioni esistono come esistono in A. Con i dovuti distinguo e con buona pace di chi crede il contrario.

