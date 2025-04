La gara più importante della stagione, anzi da quando la Dinamo Women è approdata nella A1 femminile, cinque anni fa. Domani sera al PalaSerradimigni (inizio spostato alle 19.30) la squadra sassarese riceve l'Alpo. Chi perde retrocede in A2.

È la bella tra le due formazioni che nel 2025 hanno vinto meno nel campionato italiano e solo battendosi tra di loro. La formazione veneta ha dalla sua l'entusiasmo dell'avere infranto un tabù: aveva sempre perco contro la Dinamo Women e sabato in gara due si è imposta 82-71.

Le biancoblù allenate da Restivo confidano nel sostegno del pubblico, sperando che almeno una volta tanto ci siano oltre 500 spettatori a sostenerle. Assente l'ala Pastrello che ha chiuso la stagione anzitempo per infortunio a un ginocchio, resta da capire se la guardia Gonzales può rientrare per giocare almeno una decina di minuti. Sarebbe preziosa per una squadra costretta nelle precedenti sfide a ruotare soltanto sette giocatrici.

© Riproduzione riservata