Si deciderà domani il campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre, la massima categoria isolana. In campo, il Tc Cagliari padrone di casa e i maddalenini del Tc Moneta 2021.

Così arrivano i cagliaritani. Nella regular season, i cagliaritani hanno chiuso il girone 1 in vetta alla classifica, con sei vittorie in altrettante sfide e 32 match complessivamente conquistati sui 36 disputati, schierando Francesco Caddeo, Federico Olla, Nicola Porcu, Alberto Sanna, Mattia Secci e Martin Vassallo Arguello. Nei playoff, il Tc Cagliari ha battuto 6-0 il Quattro Mori Tennis Team nei quarti e 5-1 il Ct Decimomannu in semifinale, portando in campo anche Roberto Binaghi e Stefano Mocci.

Il percorso dei maddalenini. Sei vittorie su sei anche per il Tc Moneta nel girone 2, chiuso con 29 partite vinte grazie a Gino Asara, Andrea Calcagno, Alessando Califano, Luigi Corrias, Daniele Fersini e Manuel Mazzella, guidati dal capitano Sebastiano “Tex” Asara. Nei playoff, dopo il poker rifilato al Tennis Elmas, è servito il doppio di spareggio per decidere il derby tutto maddalenino contro i “cugini” del Tc A.Novelli.

L'appuntamento è dalle ore 10, con ingresso gratuito, sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu.

