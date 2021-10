Sette reti in cinque gare. L’argentino Mauricio Ezequiel Villa del Castiadas comanda la classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Domenica scorsa, contro l’Ossese, ha realizzato addirittura quattro reti. Classe 1985, nato a Mar del Plata in Argentina, è da più di dieci anni che gioca in Italia. In Serie D ha realizzato oltre cento reti. Ha indossato le maglie di Modica, Brindisi, Matera, Castrovillari, Verbania poi a luglio 2014 la prima volta in Sardegna col Budoni. Successivamente ha giocato nella Serie A maltese con il Floriana. Negli ultimi anni Potenza, Chieri, Sangiustese, nuovamente Budoni e Akragas. “Non ha bisogno di presentazioni”, dice il suo tecnico, Virgilio Perra. “Tecnico, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, si mette al servizio della squadra. gioca per la squadra, e, soprattutto, ha il gol nel sangue”.

Nella graduatoria dei bomber, dietro Villa con cinque reti, ci sono un altro argentino, Blas Tapparello dell’Ilvamaddalena, e Lorenzo Camba della Ferrini Cagliari. Con quattro reti Matteo Argiolas della Ferrini Cagliari e Mattia Caddeo del Ghilarza.

Classifica marcatori Eccellenza

7 RETI: Villa (2 rigori) (Castiadas).

5 RETI: Camba (Ferrini); Tapparello (Ilvamaddalena).

4 RETI: M. Argiolas (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza).

3 RETI: Boi (Ferrini); Oggiano (Li Punti); Mulas, Ruzzittu (Porto Rotondo); Mboup (Sant’Elena); Littarru (Taloro Gavoi).

2 RETI: Mainardi (Arbus); Coquin (Bosa); Spina (1 rig.), Usai (Budoni); Santoro, Scioni (Castiadas); Podda (2 rig.) (Ferrini); Bravo, Pedoni (Guspini); Nieddu (1 rig.) (Idolo); Cacheiro (1 rig.) (Ilvamaddalena); Cocco, Vinci (Nuorese); Caboni, Falciani (2 rig.), C. Mura (Sant’Elena); Falchi (Taloro Gavoi); Figos, Piras (Villacidrese).

1 RETE: Salazar (1 rig.) (Arbus); Cereseto, N. Manca (1 rig.), Mattea (Asseminese); I. Cabiddu, Ongania (Bosa); Gungui, Prieto (Budoni); Melis, Tesfai (Castiadas); D’Agostino (Ferrini); D. Caddeo, Cossu, Doukar (Ghilarza); Fadda, Fernandez, B. Floris, Uccheddu (Guspini); L. Cocco, Jammeh, P. Usai (Idolo); Pisano (Ilvamaddalena); Asara, Luiu, Usai, Viale (Li Punti); Melis, Mossa (Monastir K.); Bulla, S. Demurtas (Nuorese); Chelo, Contini, Gueli, Sabino, Zinellu (Ossese);Pala, Saggia (Porto Rotondo); Merella (Sant’Elena); Fois, Pusceddu, Secchi (Taloro Gavoi); Angheleddu, Festa, Muscas (Villacidrese).

