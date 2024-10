Una buona prestazione e diverse occasioni da rete contro il Trastevere non fruttano all’Olbia più di un punto. Nel turno infrasettimanale valido per l’8ª giornata di Serie D i bianchi non vanno oltre lo 0-0, collezionando il terzo pareggio esterno, che è anche il terzo stagionale.

Reduce dalla sconfitta interna con la Paganese, la squadra di Lucas Gatti approccia la trasferta laziale col proposito di rifarsi e portare a casa la prima vittoria in campionato, ma nonostante l’impegno, le palle gol e un palo, colpito da Costanzo, alla fine tocca accontentarsi del pari.

Magra consolazione: adesso, con 3 punti in classifica e uno più della Costa Orientale Sarda, sconfitta dal Real Monterotondo, i galluresi non sono più ultimi nel girone G. Prossimo impegno domenica al “Nespoli” contro la Puteolana.

