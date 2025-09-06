

L’attesa è finita. Domani, domenica, inizia il campionato di Serie D (girone G), col calendario propone subito due derby isolani: Costa Orientale Sarda-Latte Dolce e Budoni-Monastir. L’Olbia, quinta rappresentante sarda, sarà invece impegnata in trasferta contro l’Albalonga.

A Tertenia, sul campo “Is Arranas”, il fischio d’inizio è posticipato alle 16.30. Dirige Leonardo Colombi di Livorno, assistenti Daniele Vicari di Lucca e Vincenzo Smecca di Carrara. Curiosità: Cos e Latte Dolce si affrontarono già nella prima giornata della scorsa stagione, chiusa sul 2-2.

Alle 15, al “Pasquale Pinna” di Budoni, si sfidano due matricole: arbitra Luigi Pica di Roma, coadiuvato da Leonardo D’Andrea di Viterbo e Alessio Fiore di Roma. Esordio storico in Serie D per il Monastir di Marcello Angheleddu. Il Budoni è già in salutei: è l’unica sarda ad aver raggiunto i 32esimi di Coppa Italia.

Sempre alle 15, al “Francesca Gianni” di San Basilio (Roma), l’Olbia cerca riscatto dopo il pesante ko in Coppa contro l’UniPomezia. Di fronte, l’Albalonga, reduce dalla vittoria contro il Sora. Dirige Ciro Riglia di Ercolano, assistenti Mario Cammarota di Nola e Carlo Pipola di Ercolano. «Sappiamo che sarà una partita complicata sotto diversi punti di vista», ha dichiarato il tecnico dei laziali, Giuseppe Ferazzoli.

