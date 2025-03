Pronte a sendere in campo le cique sarde sdella Serie D impegnata in un turno fra i più importanti fra quelli ià giocati. Cos, Ilva e Atletico Uri si giocano la salvezza: il Latte Dolce cerca di consolidare la sua pozione che significa salvezza diretta affrontando la vice capolista Guidonia in trasferta. L'Olbia sogna forse di ottenere di più, e magari avvicinarsi al centro della classifica dopo le peripezie vissute soprattutto nella prima fase della stagione.

La Cos è quella più disperata: è penultima in zona retrocessione e gioca sul campo della Puteolana, uno dei campi più difficili del girone G della Serie D. La squadra di Antonio Carta deve solo vincere per sperare ancora nel miracolo. Anche il pari potrebbe non bastare. L'Atletico Uri è a Cassino per affrontare la seconda della classe, l'Ilva invece è ad Anzio contro un avversario ugualmente impegnato per la salvezza. Un pomeriggio insomma importantissimo: alle 14.30, si gioca poi si faranno i conti con la classifica.

© Riproduzione riservata