Riprende domenica col derby Ilvamaddalena-Olbia il campionato di Serie D. Si gioca la 18esima giornata, la prima del girone di ritorno che propone anche il derby Latte Dolce-Cos e Atletico Uri-Savoia. Tutter gare importantissime in chiave salvezza con Uri, Cos, Ilva e Olbia che occupano gli ultimi quattro posti del girone G e cl Latte Dolce, all'ottavo posto al centro della classifica.

Si può dire che il Latte Dolce è in una posizione tranquilla anche se sino a un certo punto visto che il suo vantaggio sulla zona play-out è di appena tre punti: Latte Dolce 23, assieme al Savoia, Cyinthia 22, Trasteverere 22, Monterotondo 21. Poi inizia la zona playout col Lodigiani a 20 punti. Ci sarà insomma da soffrire.

Negli ultimi due mesi hanno risalito la china la Cos e l'Olbia, ma entrambi si trovano in una posizione difficile, come l'Uri, ultimo con la Cos a 13 punti. L'Ilva è terzultima a 14 punti, l'Olbia quint'ultima a 16 punti. Fra le continentali sono in zona playout Terracina (18 punti) e Lodigiani (20 punti).

