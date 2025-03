Riprende domenica il campionato di Serie D.

Fermato domenica scorsa per il Trofeo di Viareggio, il torneo è atteso ora dalle ultime sette giornate: Gare importantissime per le sarde.

L'Olbia con Ze Maria e con i rinforzi invernali viaggia verso una posizione più consona al suo valore dopo una partenza disastrosa con valzer di allenatori e di giocatori. La strada buona è stata imboccata: i bianchi sono già in zona salvezza-diretta, ma possono fare ancora meglio dopo la paura di inizio stagione. Dietro i bianchi, il Latte Dolce, affidato in panchina all'ex Cagliari Michele Fini. La squadra sassarese è attesa dallo sforzo finale per raggiungere l'obiettivo della salvezza senza passare ugualmente per i playout. Un limbo pericoloso che vede coinvolte Atletico Uri, Ilvamaddalena e la Cos, penultima a quattro punti dai playout e a sette dalla salvezza diretta. La squadra di Antonio Carta deve centrare almeno quattro vittorie e raccogliere anche qualche pareggio per sperare nella salvezza attraverso gli spareggi previsti per le squadre che a fine campionato si classificheranno tra il terzultimo e il sestultimo posto. L'Ilva, terzultima, sta dando segni di ripresa, l'Atletico Uri che nel girone di ritorno ha conquistato 16 punti, è stato tradito nell'ultima gara dalla sconfitta casalinga nello scontro diretto con l'Ilva, non riuscendo cosìn ad agganciare la momentanea salvezza diretta. Ci sarà da soffrire. Ma la squadra di Massimiliano Paba è abituata ai miracoli e alle sorprese.

L'ultima posizione in classifica è occupato dalla Terracina a 22 punti. La Cos è penultima con 24 punti. L'Ilva è terzultima a 28 punti. Più su a quota 29 Uri e Lodigiani. A 31 punti Anzio e Monterotondo. Il Latte Dolce e l'Olbia, oggi sarebbero salve con con 32 e 33 punti. A retrocedere saranno le ultime due e a altre due nei playout: si salvi chi può. Per la promozione in Serie C, con le sarde sempre rimaste lontanissime dall'obiettivo, lottano invece Gebilson, Guidonia e Cassino.

Nelle ultime settimane hanno ceduto Puteolana e Paganese, date per grandi favorite a inizio stagione. Domenica si riparte con Puteolana-Cos, Olbia-Savoia, Guidonia-Latte Dolce, Cassino-Uri e Anzio-Ilva.

