Si gioca domani la 26esima giornata del campionato di Serie D, girone G. Le sarde, ad eccezione dell’Uri, scendono in campo con mezzora di anticipo (ore 14). A Tertenia, la Costa Orientale sarda riceve la Palmese, terza forza del torneo. La squadra di Francesco Loi viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive. Ora sogna il tris. La Palmese non vince in trasferta da quasi due mesi. Una partita però sulla carta durissima.

Dopo due turni l’Arzachena torna al “Biagio Pirina”. Contro la capolista Sorrento, che si presenta con tre vittorie di fila alle spalle, ai biancoverdi serve un’impresa per sperare nei playoff. Incontro delicatissimo in chiave salvezza per l’Ilvamaddalena attesa sul campo del Nola. I biancocelesti non vincono da nove turni e non segnano da quattro. Un momento difficile. C’è bisogno di una sterzata. Il Nola invece è in salute.

Alle 14.30 l’Atletico Uri gioca in trasferta col Monterotondo. I laziali negli ultimi cinque incontri hanno raccolto un punto. L’Uri in questo girone di ritorno viaggia con una media punti da primato. Ma Paba mette le mani avanti e invita la squadra alla massima concentrazione.

