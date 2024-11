Sabato il Latte Dolce anticipa la gara fuori casa sul campo della Puteolana, una delle squadre di alta classifica. La gara avrà inizio alle 14,30.

Una partita molto difficile anche se il Latte Dolce è reduce da una serie di vittorie che l'hanno rilanciata nelle parti medio alte della classifica.

Le altre sarde giocheranno domenica: in programma Lodigiani-Olbia e il derby Ilvamaddalena-Atletico Uri con le due squadre che devono far punti per allontanarsi dalla zona rischio della classifica.

In fondo c'è sempre la Cos, piegata anche oggi sul campo della Paganese per 4-1.

Due i punti in classifica della Cos, uno in meno dell'Olbia, penultima con tre punti.

© Riproduzione riservata