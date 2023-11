Raffaele Cerbone non è più l'allenatore del Budoni. In un comunicato della società si parla di accordo consensuale raggiunto fra le parti.

La stessa società ringrazia il mister augurandogli un buon prosieguo di carriera. Una decisione forse a sorpresa. La squadra è quintultima con 13 punti conquistati.

Cerbone a Budoni è stato un’istituzione, protagonista di straordinarie stagioni in D e in Eccellenza. La società dovrebbe presto comunicare il nome del nuovo tecnico che potrebbe andare in panchina da domenica sul campo del Cynthia.

