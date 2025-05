Una domenica per la salvezza quella di domani delle squadre sarde di Serie D, con l’ultima giornata della stagione regolare. La Cos è a caccia di un punto per avere la certezza di potersi giocare la permanenza nella categoria ai playout. Domani alle 15 affronta a Tertenia la Sarnese, squadra d'alta classifica. Un impegno difficile ma non impossibile.

La Cos deve conquistare il punto per evitare di finire a otto punti dal sestultimo posto (oggi il distacco è di cinque punti) che vorrebbe dire retrocessione. Con un punto, la squadra di Francesco Loi avrà il diritto di giocarsi tutto col playout. Una gara attesa in tutta l'Ogliastra e nel Sarrabus, col pubblico delle grandi occasioni assicurato per tifare la Cos.

Tre altre sarde sono alla ricerca della salvezza diretta: l'Olbia attende la visita della Gebilson, l'Ilva sarà ospite del Trastevere, il Latte Dolce affronterà la Paganese in trasferta. L'Atletico Uri, già retrcesso, giocherà in casa del Lodigiani.

