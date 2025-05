Sono 22 i giocatori convocati da Ze Maria per l’ultima gara di campionato dell’Olbia: bianchi in campo domani al “Nespoli”, per la 34esima giornata di Serie D, contro la Gelbison, a caccia del punto della salvezza matematica con la rosa sostanzialmente al completo.

Per l’occasione, il tecnico brasiliano ritroverà Buschiazzo, al rientro dalla squalifica, e Petrone dopo lo stop per infortunio, che completano il reparto arretrato con Arboleda, Diallo, Luzayadio e Pani. Tra i pali Ze Maria potrà invece scegliere tra Ascioti e Di Chiara, col primo in netto vantaggio per la maglia da titolare, a centrocampo tra Biancu, De Grazia, Islam, Maspero, Massouema, Rizzo e Yanovskyy e in attacco tra Cabrera, Caggiu, Costanzo, Della Salandra, Furtado e Ragatzu. Assente Lucarelli, la new entry è Perrone.

Con 41 punti in classifica, ai galluresi, noni a +3 sulla zona retrocessione, basterebbe un pareggio contro la Gelbison, già certa del secondo posto e del miglior piazzamento playoff, per scongiurare il rischio playout, a prescindere dai risultati delle inseguitrici.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 15: Olbia-Gelbison sarà diretta dall’arbitro Giovanni Giannì di Reggio Emilia.

© Riproduzione riservata