Il 4 maggio si svolgerà la marcialonga guspinese organizzata dall'atletica Guspini. La manifestazione sportiva si svolgerà nelle vie urbane del paese ed è inserita nel calendario regionale delle gare su strada. L’evento è di valenza regionale e non solo, infatti ci sarà anche qualche atleta proveniente dalla penisola.

«La gara podistica è la manifestazione dello sport più apprezzata dei guspinesi amanti dello sport –perché alla gara agonistica si affianca quella amatoriale aperta a tutti. Con la marcia longa l'atletica Guspini vuole far vivere una giornata di sport attivo a tutta la cittadinanza come un evento di promozione sportiva finalizzato alla valorizzazione della pratica della buona salute dice Giancarlo Usai presidente dell’Associazione».

Muriel Manca l’atleta locale che ha raggiunto importanti risultati sportivi «L’evento, in programma con partenza e arrivo presso lo Stadio Comunale, quest’anno presenta alcune novità nel tracciato, con un percorso in parte rivisitato che attraverserà la centralissima Piazza XX Settembre e la suggestiva Via Santa Maria. Sono previsti due percorsi: uno da 10 km dedicati agli atleti agonisti e una camminata ludico-motoria di 3 km, aperta a tutti, grandi e piccini, famiglie, gruppi e scuole, per condividere il piacere del movimento in un clima di festa. Manca conclude con un invito a tutta la cittadinanza a partecipare, correre e camminare».

All’avvenimento annuale come consuetudine partecipano atleti di alto livello regionale che attirano l'attenzione di appassionati della disciplina. «La società col passare degli anni intende alzare il livello della partecipazione anche a livello nazionale della marcialonga considerato il fiore all'occhiello dei propri eventi» conclude Usai.

I partecipanti percorreranno le vie del paese per aggiudicarsi il podio della trentasettesima edizione della gara podistica “Guspinese”. La competizione quest’anno si svolgerà di domenica. Le condizioni meteorologiche non hanno bloccato le adesioni nonostante durante la fase delle registrazioni, ci siano state alcune le previsioni di pioggia. I residenti hanno accolto con soddisfazione l’iniziativa, della corsa che ha trovato adesioni coinvolgendo anche interi nuclei familiari. La partecipazione attiva per la promozione di valori pacifici, per sviluppare progetti specifici, per promuovere l’integrità dello sport e l’uso dello sport come veicolo di coesione sociale e dialogo, promuovendo ha coinvolto tutte le età dei partecipanti e residenti.

