Una sola vittoria per le sarde nelle prime tre giornate di campionato. Quella dell'Ilva a Olbia alla prima giornata. Poi otto sconfitte e sei pareggi.

Un inizio di stagione davvero in salita per le isolane di Serie D. Olbia e Atletico Uri sono penultime col Monterotondo con un solo punto in tre gare. Latte Dolce e Cos sono appena un punto sopra, due punti, sempre in tre gare.

La migliore è l'Ilvamaddalena con tre punti, frutto della vittoria contro l'Olbia all'esordio della stagione. La vetta occupata da Palmese, Guidonia, Puteolana e Gebilson con sette punti, è lontanissima. Un avvio di campionato insomma difficile. L'Olbia appena retrocessa ha finora ottenuto un solo pareggio contro due sconfitte. Due i gol fatti, sei quelli subiti.

L'Uri non ha fatto meglio: un pari e due sconfitte, un gol fatto e quattro subiti. Per Latte Dolce e Cos quelle di domenica sono state le prime sconfitte del campionato dopo i due pari iniziali. L'Ilva dopo la prima vittoria a Olbia non ha fatto più punti, anche se ha espresso un buon gioco che fa bene sperare. Domenica, Anzio-Olbia, Uri-Terracina, Ilva-Cos, Latte Dolce-Savoia.

