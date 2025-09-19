Serie D, per gli anticipi in campo Monastir, Olbia, Latte Dolce e BudoniDomenica si gioca Cos-Ischia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato di anticipi, quello di domani, per le sarde della Serie D. Domenica si gioca soltanto Cos-Ischia. Il campionato giocherà un turno infrasettimanale anche mercoledì 24 settembre.
Per domani, sabato 20 settembre, sono in programma Budoni-Trastevere, Palmese-Olbia, Lodigiani-Latte Dolce e Monterotondo-Monastir.
Il Monastir dopo le due vittorie di avvio di stagione col primo posto in classifica (assieme al Flaminia) mira a far punti contro il Monterotondo ancora fermo a quota zero. Il Budoni cerca la conferma del successo di domenica scorsa sul terreno dell'Ischia. Il Latte Dolce gioca a Roma contro il Lodigiani, battutto nell'ultimo turno dalla Cos in casa. Olbia a caccia di punti sul terreno della Palmese. Tutti impegni non facili ma non impossibili.
Atletico Lodigiani-Latte Dolce sarà arbitrata da Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto; Budoni-Trastevere da Michele Coppola di Castellammare di Stabia; Palmese-Olbia da Denis Cornel di Roma: Monterotondo-Monastir da Francesco Battistini di Lanciano.