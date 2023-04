Non ci saranno sanzioni nel campionato in corso, ossia nel Girone G di Serie D (quello che comprende anche le quattro sarde), per Casertana e Paganese.

Le due società, per il caso di una presunta combine nelle rispettive partite contro l'ACR Messina della stagione 2015-2016, sono in attesa dell'udienza al Tribunale Federale Nazionale: doveva essere avantieri, ma è stata rinviata al prossimo 16 novembre. Questo significa che qualsiasi eventuale provvedimento (Casertana e Paganese sono state deferite) avrà valore in una stagione diversa da quella in corso.

Si attende il deposito delle motivazioni da parte del Tribunale di Messina, che nel frattempo per lo stesso procedimento ha assolto i tesserati Cosimo D'Eboli (all'epoca dirigente della Paganese) e Gianluca Grassadonia (ex difensore del Cagliari, nel 2015-2016 allenatore dei campani).

A due giornate dalla fine del Girone G di Serie D la Paganese è prima in classifica con 65 punti, a +1 sul Sorrento, mentre la Casertana è terza a quota 55 ossia +4 sull'Arzachena quarta e migliore dele sarde.

