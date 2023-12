Buon punto per la Costa Orientale Sarda a Palma di Campania contro il San Marzano. Finisce 2-2. La squadra di Francesco Loi per due volte in vantaggio è stata raggiunta dai campani. Nel primo tempo, al 25’ ha sbloccato il risultato Demontis. Nella ripresa, al 21’ il pareggio di Altobello. Al 32’ Cos nuovamente avanti con Ladu. A 6’ dallo scadere il pareggio di Uliano. Un’altra grande prova dei gialloblù, sempre secondi ma ora a meno cinque dalla Cavese che ha vinto il big match contro la Cynthialbalonga.

Pareggio senza reti per l’Atletico Uri contro il Gladiator. Stesso risultato (0-0) anche anche per il Latte Dolce che a Sassari ha bloccato (0-0) la Nocerina.

Altra sconfitta invece per il Budoni, caduto (1-0) in trasferta contro la Boreale. I biancocelesti sono terzultimi.

