In scena oggi l'11esima giornata del campionato di Serie D, girone G. Pareggio (1-1) dell’Atletico Uri al “Peppino Sau” contro il Cassino. I giallorossi sbloccano il risultato al 9’: Fedele verticalizza per De Marcus che insacca. Passano appena 3’ e l’ex Cos Gomez che firma il pareggio. Al 47’ Stellato salva su Fadda. Nella ripresa, al 9’ Attili calcia di poco a lato. Al 37’ Raucci colpisce il palo. Ospiti pericolosi anche nel recupero ma Fedele salva sulla linea su tiro di Raucci. Per i giallorossi, quartultimi, è il decimo punto.

L’Ilvamaddalena strappa nel finale un punto contro l’Anzio. Finisce 1-1. Le reti nella ripresa. All’11’ Scaffidi sfrutta un errore di Lorick e porta avanti i laziali. A 4’ dallo scadere il pareggio di Dominguez con una perfetta punizione. Ottavo punto per i biancocelesti, terzultimi.

Niente effetto Coppa Italia per la Cos che all’”Is Arranas” di Tertenia rimedia la nona sconfitta consecutiva. Campani a segno al 10’ con Cess ed al 36’ con Mascari. Nel secondo tempo, al 12' espulso Donnarumma per doppia ammonizione. Al 38’ il tris di Coniglio. Cos che è ultima con appena due punti.

