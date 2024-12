Giornata di annunci all’Olbia Calcio, che saluta Nicolas Rizzi e dà il bentornato a Guido Tamponi e a Diego Di Gennaro.

Per cominciare, il club ha ufficializzato stasera la risoluzione del contratto del centrocampista classe 2006, arrivato in Gallura d’estate, con nota stampa. «Olbia Calcio 1905 comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Rizzi all’Avezzano Calcio. La società augura a Nicolas il meglio per il prosieguo della sua carriera», recita il comunicato.

Contemporaneamente, via social, l’Olbia ha ufficializzato l’ingresso di Tamponi nello staff tecnico della prima squadra e di Di Gennaro in quello delle giovanili: l’ex centrocampista guiderà l’Under 17 dei bianchi, subentrando in panchina a Tore Melino, promosso definitivamente alla guida tecnica dell’Under 19.

«Olbia Calcio 1905 comunica che Guido Tamponi è il nuovo aiuto preparatore atletico della prima squadra e si occuperà del recupero infortunati. Tra le sue esperienze professionali come preparatore atletico – si legge sul post pubblicato stasera – ci sono quattro campionati di Eccellenza (Budoni e Calangianus) e cinque campionati di Serie D (Budoni e Arzachena). La scorsa stagione ha fatto parte dell’organico dell’Olbia Calcio 1905 in U17. Bentornato Guido!».

Dunque, Di Gennaro: «Olbia Calcio 1905 comunica che Diego Di Gennaro è il nuovo allenatore responsabile dell’U17. Classe ‘84, nasce calcisticamente nell’Olbia Boys. Passa poi all’Olbia Calcio 1905 dove, dopo la trafila del settore giovanile, arriva in prima squadra. Con la maglia bianca vince due campionati: uno di Serie D e uno di Eccellenza. Tra le altre esperienze da calciatore vanta un passato con le maglie di Foggia, Vicenza e Reggiana. Bentornato Diego!».

