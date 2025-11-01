Sette anni dopo il suo esordio in Serie D con il Castiadas, avvenuto il 3 novembre 2018 contro l’Anagni, ora ci torna con la maglia del Monastir.

La società si è assicurata le prestazioni del portiere Gabriele Mereu che dopo aver iniziato la stagione in Promozione con l’Ozierese nel Girone B, fa ritorno nel club dove aveva già militato nel biennio 2014-2016.

In quella parentesi, insieme all’attuale preparatore atletico Simone Farci e al direttore sportivo Matteo Zanda, aveva contribuito alla storica vittoria dei play-off di Promozione contro il Tonara e al primo storico campionato di Eccellenza.

Una carriera ricca di successi per Mereu, che ha già vinto l’Eccellenza nel 2017-2018 con il Castiadas e nel 2018-2019 con il Muravera, sotto la guida di Fabio Vignati. Tra le altre esperienze, Mereu ha giocato con Arbus, Terralba, Nuorese, Ghilarza e Tharros.

Il ritorno al Monastir coincide con la sfida del match di domani contro la Flaminia, quando sarà a disposizione dell’allenatore Marcello Angheleddu.

© Riproduzione riservata