Archiviato il ritiro di Arona e la sosta per Ferragosto, l’Olbia torna ad allenarsi al “Nespoli” in vista del debutto stagionale: domenica, proprio al “Nespoli”, è in programma il derby gallurese con la neo promossa Ilvamaddalena per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

Questo pomeriggio, nello stadio di casa, i bianchi riprenderanno, dunque, la preparazione precampionato agli ordini del tecnico Marco Amelia: la seduta sarà a porte chiuse. Idem l’allenamento congiunto col Budoni che dovrebbe andare in scena, salvo sorprese, mercoledì.

Considerato il ritardo con cui è partita la stagione dell’Olbia, che nelle gambe ha una decina di giorni di lavoro e un solo test, quello col Borgomanero, sconfitto qualche giorno fa 2-1 con reti di Anelli e Pani, l’amichevole col Budoni, candidato alla vittoria del torneo di Eccellenza e vittorioso nei due test estivi con l’Ilvamaddalena (2-1 e 4-0), è quel che ci vuole per verificare la situazione dei bianchi, la cui rosa è ancora incompleta.

A oggi sono 14 i giocatori ufficializzati dal club, e molti di questi vengono da stagioni problematiche, in cui hanno giocato poco. La speranza è che, nella settimana che porta al primo impegno ufficiale, l’Olbia metta a segno colpi di mercato importanti.

In linea con le dichiarazioni della proprietà svizzera, che punta alla vittoria del campionato, e i sogni dei tifosi, che vorrebbero rivedere presto la loro squadra di calcio tra i professionisti dopo la retrocessione diretta dalla Serie C dello scorso aprile.

© Riproduzione riservata