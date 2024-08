Raduno ad Arona domani. Poi, le visite mediche e da domenica l’Olbia inizierà ad allenarsi in vista del prossimo campionato di Serie D.

Dopo la conferenza stampa di martedì, dal club gallurese non è trapelato molto in merito alla stagione sportiva 2024/25. Se ne potrebbe sapere di più in giornata, ma tra le notizie ufficiose spicca quella che vorrebbe in partenza per Arona gli esperti Luca La Rosa e Christian Arboleda e gli under, o, meglio, fuori quota Angelo Mameli, classe 2005 e 15 presenze lo scorso anno in Serie C, e Marco Caggiu (2006).

Quattro conferme rispetto all’ultimo campionato, terminato con la drammatica retrocessione diretta tra i dilettanti dopo 8 anni consecutivi di professionismo, alle quali dovrebbe aggiungersi la new entry Cristian Anelli. Quanto allo staff tecnico, in attesa di conoscere nome e volto dell’allenatore si sa che il preparatore dei portieri sarà (salvo sorprese) Fabrizio Carafa.

Intanto, domani la Serie D conoscerà la composizione dei nove gironi del campionato, che prenderanno ufficialmente forma a partire dalle 13.30 con diretta sull’account Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

