Lucas Gatti è il nuovo allenatore dell’Olbia.

Per il tecnico argentino si tratta di un ritorno dopo la prima esperienza, durata un mese lo scorso anno, prima che si dimettesse per ragioni personali. «Mio padre stava male, ma essendo un personaggio popolare allora non potevo parlarne pubblicamente», ha spiegato oggi durante la presentazione Gatti, figlio di Hugo “El Loco”, portiere mito del calcio argentino.

Ebbene, l’Olbia ha deciso di richiamarlo e affidargli la guida tecnica della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D, e che, oltreché da lui, ripartirà da Ragatzu, Biancu, Arboleda, De Grazia e Buschiazzo, come ha svelato il direttore tecnico dei bianchi Manuel Gonzalez, che ne sta trattando il rinnovo.

Di questo e altro si è parlato stasera nella sala stampa del “Nespoli”, in una lunghissima conferenza orchestrata da Benno Räber, responsabile del progetto sportivo e membro del cda del club gallurese; presenti, tra gli altri, il responsabile del settore giovanile (che verrà ristrutturato con squadre a partire dall’under 10) Fabrizio Lucidi e Checco Milia per la scuola calcio “Bruno Selleri” (confermata l’affiliazione).

Tanti i progetti del club gallurese, che quest’anno avrà la squadra femminile, che partirà dall’Eccellenza, e che punterà sulla valorizzazione dei giovani, a partire dai ragazzi di Olbia e dintorni. Quanto alla prima squadra, dopo la salvezza diretta arrivata all’ultima giornata nell’ultimo campionato si punta a un torneo di vertice. «Tutto quello che faccio è per vincere, l’obiettivo è alzare il più possibile il livello per cercare di vincere, facendo le cose giuste con le persone giuste, e la scelta di Lucas è stata fatta in questa direzione: con un calcio giocato bene si può arrivare a risultati», ha detto Gonzalez.

Gli fa eco Gatti. «Vorrei riprendere da dove ho lasciato, e dalla partita vinta col Savoia, dove iniziavamo a vedere i risultati del nostro lavoro», ha commentato. «Ringrazio Ze Maria per aver aiutato i giocatori a portare la nave in porto e a raggiungere l’obiettivo di rimanere in Serie D, e la società per aver creduto di nuovo in me».

Dello staff tecnico farà parte Matias Mantilla come vice allenatore, confermato il preparatore atletico Carlo Giua. A proposito di conferme, Tore Melino resta sulla panchina dell’Under 19 e Diego Di Gennaro dell’Under 17. Le gare di campionato si giocheranno al “Nespoli”, mentre il ritiro precampionato si svolgerà a Monti dal 24 luglio.

