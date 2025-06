A dispetto delle dichiarazioni ufficiali e abbastanza caute del direttore dell’area tecnica Manuel Gonzalez, l’obiettivo dell’Olbia è vincere il prossimo campionato di Serie D.

Ieri, in occasione della presentazione della stagione 2025/26 e dell’allenatore Lucas Gatti, richiamato in panchina dopo la breve esperienza dell’anno scorso, durata un mese, tra ottobre e novembre, e terminata in seguito alle dimissioni del tecnico per ragioni personali, al capitolo squadra Gonzalez ha annunciato l’intenzione “di mantenere la base dell’anno scorso”, e di aver avviato trattative “con De Grazia, Buschiazzo, Ragatzu, Arboleda e Biancu” per trattenerli a Olbia. A questi si aggiungano “Furtado e Anelli, che hanno un biennale”, ha sottolineato l’ex difensore, promosso dal campo alla scrivania a inizio anno, e Maspero, altro giocatore che va verso la conferma.

In attesa dell’apertura ufficiale del mercato il 1° luglio, “sarà possibile stipulare dei preaccordi, e il fatto che Lucas sia qui aiuterà. Già nelle prossime settimane inizieremo a chiudere qualche trattativa”, ha aggiunto Gonzalez, prima del grande annuncio: “La scelta di Gatti dimostra la volontà della società di creare un’ambiente di lavoro positivo, dove tutti possano sentirsi importanti e stimolati a dare il massimo, che insieme alla formazione di una rosa che permetterà al mister di lavorare sulla sua idea di calcio basata sul dominio del gioco è la combinazione ideale per alzare tantissimo le probabilità di vincere il campionato”.

Musica per le orecchie dei tifosi, che dopo l’ultima travagliata annata non vedono l’ora di poter festeggiare il ritorno tra i professionisti della loro squadra.

