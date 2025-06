Settimana intensa per Manuel Gonzalez, che una settimana dopo la conferenza stampa con cui l’Olbia presentava la stagione calcistica 2025/26 e l’allenatore Lucas Gatti è tornato a parlare, ospite ieri dell’Informatore Sportivo su Radiolina e Videolina.

Tra le domande del conduttore Alberto Masu non è mancata quella relativa al ripescaggio in Serie C, per il quale il club gallurese ha già inoltrato la richiesta. «Sappiamo che è una cosa molto difficile e che le probabilità sono basse, ma l’idea c’è», ha spiegato il direttore dell’area tecnica dell’Olbia Calcio. «Conosciamo i problemi che stanno emergendo in Serie C e a più alti livelli, e da parte nostra aver presentato la domanda di ripescaggio è la dimostrazione che qualora si fosse una possibilità siamo disponibili a coglierla».

Posto che il ripescaggio costerebbe alle casse del club gallurese oltre un milione di euro, tra tasse di iscrizione, contributo straordinario pari a 300mila euro, fideiussione da 700mila (dimezzata se entro il 18 luglio la società produrrà le liberatorie al 30 giugno) e di un ulteriore garanzia da 300mila euro, e che la Serie C chiederebbe un mercato e investimenti all’altezza della situazione, a tal proposito, dopo aver premesso «non abbiamo un budget altissimo come altre società che hanno vinto il campionato di Serie D», l’ex difensore ha aggiunto che lo stesso «può cambiare a seconda della categoria: la società ha deciso che si deve vincere senza straspendere soldi, ma se vincere la Serie D mi costa tanto e il ripescaggio mi costa qualcosa in più, io proprietario mi faccio due conti e se c’è la certezza di andare subito in Serie C tiro fuori quel che c’è da tirare fuori».

Ricapitolando, l’Olbia punta dritta alla Serie C: che ci arrivi attraverso il ripescaggio o vincendo il prossimo campionato di Serie D, la via è tracciata.

