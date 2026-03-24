Il girone G della Serie D, quello che ospita anche le cinque squadre sarde, ha emesso il primo verdetto: la promozione della Scafatese in Serie C con sei giornate di anticipo e con 28 turni letteralmente dominati. La squadra campana ha vinto 22 gare, pareggiandone 6 e non perdendo mai. 61 i gol fatti; 18 quelli subiti. Il Trastevere secondo della classe, a sei turni dalla fine, è 19 punti sotto.

Le terze in classifica, Nocerina e Albalonga sono ferma a 43 punti, 29 in meno dalla capolista neo promossa. Il Monastir, sesto e fuori dalla zona playoff per la peggior differenza reti, ha conquistato 31 punti in meno della Scafatese. La Cos, settima, ne ha collezionati 32 in meno. Un girone insomma a senso unico con la neo promossa che ha dominato dalla prima giornata. In coda a star peggio, a sei giornate dalla fine, è il Cassino, ultimo con 19 punti: quattro in meno del Monterotondo e 9 in meno dell'Olbia terzultimo.

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