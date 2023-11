Turno casalingo domenica per le prime della classe del girone G della Serie D. La Cavese prima con 29 punti ospita la Boreale, ultima della classe. La Cos Sarrabus Ogliastra, seconda con 26 punti, gioca ugualmente in casa contro l'Anzio, terzultimo in classifica.

Due turni apparentemente facili per le due grandi, anche se Francesco loi, allenatore della Cos, invita alla prudenza. «Non ci sono partite facile. L'Anzio punta alla salvezza. Con noi darà il massimo per far punti. Guai a distrarci».

Il Budoni ospita il San Marzano. La squadra di Mario Petrone, nuovo allenatore dei galluresi, ha l'obbligo di riscattare la pesante sconfitta di domenica contro il Cyntia. Bisogna far punti per uscire dalla zona playout. L'Atletico Uri, abituato ai risultati a sorpresa, gioca sul campo di un Nocerina davvero deludente. La squadra di Massimiliano Paba è chiamata a riscattare la inaspettata sconfitta interna con l'Ischia. Come il Latte Dolce che viaggia a Ostia per affrontare una squadra appena sopra della zona playoff.

