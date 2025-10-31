Per anticipo di domani (sabato) della Cos sul campo dell'Albalonga, l'allenatore Francesco Loi ha convocato venti giocatori: sono Leonardo Xaxa, Luigi Oriano, Alessandro Rossi, Andrea Feola, Santiago Zurbriggen, Simone Dessena, Alessio Murgia, M’Paly Sacko, Andrea Demontis, Sergio Nurchi, Gonzalo Luis Castineira, Gianluca Marini, Antonio Loi, Tommaso Spanu, Vittorio Satalino, Francesco Intinacelli, Cristiano Marsilii, Stefano Sarritzu, Ettore Loddo e Tommaso Cabiddu.

La gara avrà inizio alle 14,30. Albalonga e Cos sono appaiate al terzo posto della classifica del girone G della Serie D.

