Domenica le sarde della serie D tornano in campo sperando finalmente in una giornata favorevole. A parte l'Ilvamaddalena che ha finora conquistato sei punti, tutte le altre hanno finora profondamento deluso: l'Olbia è ultima con un solo punto conquistato in cinque gare Atletico Uri e Cos sono penultimi con la miseria di due punti in classifica.

Il Latte dolce è un pò più su con quattro punti. Domenica l'Olbia del nuovo allenatore Gatti affronta la capolista Cassino in trasferta: guai a perdere col Cassino che forse pensa di fare un solo boccone dei galluresi. Il nuovo mister farà il miracolo?

La Cos gioca in trasferta sul campo del Guidonia, vice capolista. L'allenatore Francesco loi, non ha finora mai potuto mandare in campo la squadra al completo: troppe le assenze soprattutto in atacco che ha finora segnato appena tre gol. Domenca potrebbe esordire l'ultmo arrivato, Emmanuel Attah, attaccante, magari assieme ad Antonio Mesina appena recuperato dal tecnco oglastrino.

L'Atletico Uri ospita la Sarnese, il Latte Dolce attende la visita del Cynthialbalonga. L'Ilva punta a tornare al successo contro la Terracina.

